モノブライトが主催する対バンツアー『monobright TAIBAN Series 2026 ～SECOND PRIMAL～』の第2弾ゲストとして、モーモールルギャバンとPOLYSICSの出演が発表された。 （関連：モノブライト、再始動を経て聖地に帰還！過去を超える強さとバンドの結束――兵庫慎司が目撃した8年ぶりツアー） モーモールルギャバンとのツーマンは、7月16日に東京 Shibuya