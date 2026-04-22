FRUITS ZIPPER 櫻井優衣の新曲「光」が、7月6日より放送されるTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに決定した。 （関連：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEたちに続け！MORE STARが語る、KAWAII LAB.の歴史を背負う覚悟「期待以上の存在に」） 櫻井優衣がアニメのエンディングテーマを担当するのは今回が初めて。本作は同名小説（GA文庫）を原作としており、劇伴を日本ア