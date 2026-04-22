杉山清貴が、新曲「見上げた春の空」をデジタルリリース。あわせて、5月6日にYouTubeにて行われる生配信の内容として、アコースティックライブの開催が発表された。 （関連：杉山清貴、変わらぬ歌声が彩る極上の空間熟練バンドと届けたツアー『古いシネマを観るように、、、』） 本楽曲は、ソロ活動40周年を記念したデジタルシングル。NHK AM『ラジオ深夜便』の4月～5月の“深夜便のうた”として