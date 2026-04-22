強要未遂の疑いで今月（4月）3日に逮捕された、香川県高松市の県立高校の37歳の男性教諭について高松地検は、今月（4月）20日付で不起訴処分としました。 男性教諭はスマホのLINEで、20代の知人女性に性的な行為を要求するメッセージを送った疑いで逮捕され、容疑を認めていました。 不起訴の理由について高松地検は、「諸般の事情を考慮した結果」としています。