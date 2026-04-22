THE ALFEEの坂崎幸之助が4月15日に、高見沢俊彦が4月17日に72歳の誕生日を迎えた。THE ALFEE公式Instagramアカウントにて、2人の誕生日をお祝いする様子が公開されている。 （関連：THE ALFEE 高見沢俊彦＆坂崎幸之助、72歳のバースデーオフショットに「パリピ姿がお二人とも可愛い」） THE ALFEEは現在ツアー『THE ALFEE Spring Celebration 2026 Moonlight Rhapsody』を開催中。15日、17日には東京ガ