日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円２１～２３銭と前日に比べ２０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円１６～２０銭と同１１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５５～５７ドルと同０．０００８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS