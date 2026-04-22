岡山県南部の各消防本部は、岡山市や倉敷市など16の市や町に「林野火災注意報」を発令しました。 【写真を見る】県内の “林野火災注意報” 発令16の市や町に「たき火や火入れなど屋外で火の使用を控えて」【岡山】 今月（4月）1日の運用開始以降、岡山県内では初めてとなります。「林野火災注意報」は、去年、全国各地で相次いだ林野火災を受け、その予防を目的に全国的に運用が始まっていて、岡山県南部の10の消防本部でも