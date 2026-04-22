南米屈指のタレント力と組織力を兼ね備えた存在として注目されるコロンビア。ワールドカップでは過去６大会に出場し、今回が７大会目。最高成績は2018年ロシア大会でのベスト８だが、初戦で日本に敗れたところからの巻き返しは見事だった。今大会のコロンビアはロシア大会を経験したベテランをベースに、この８年間で伸びてきた世代が融合した構成に。若手の割合が少ないのは気になるところだが、個性と組織のチームバランスは