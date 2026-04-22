【その他の画像・動画等を元記事で観る】 加藤ミリヤが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。2012年ロンドンオリンピックのキャンペーンソングとして話題となった「HEART BEAT」を一発撮りにてパフォーマンス。 ■全身で音に乗りながら歌い上げるミリヤ 「HEART BEAT」は、今にも踊り出したくなるようなアップテンポチューン。 アスリートが出す卓球のラリー