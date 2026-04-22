【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』より、6月13日の韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。 ■デビュー記念日を祝う特別なステージを全国の映画館で上映 BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARI