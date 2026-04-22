adieu（上白石萌歌）が、5枚目のEP『adieu5』を4月22日にリリース。本作に参加した豪華楽曲提供アーティスト陣よりコメントが到着した。 ■“adieu is adieu”（私は私） 『adieu5』には、adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲を収録。 前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成された一枚となっている。 限定盤には評判が評