【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが、6月10日に両A面シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」をCDリリースすることが決定した。 ■新曲2曲にカップリング2曲を加えた4曲入り 今回の両A面シングルには、TBS系日曜劇場『GIFT』挿入歌「一輪」、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ「Pages」の新曲2曲に、カップリング2曲を加えた計4曲を収録。 なお「