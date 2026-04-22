日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5683枚だった。 ◯2026年5月限（特別清算日：5月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5683(5683) ソシエテジェネラル証券5512(5512) バークレイズ証券3644(3644)