ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場し、第2打席に4試合連続となる9号ソロを放った。試合前には、現役時代ヤクルトでプレーした経験を持つダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督が、“後輩”の活躍ぶりを称賛した。 ■「ウチの球団に来ると思っていた」 2000年にヤクルトで1年間プレーしたロブロ監督。日本から来た“後輩