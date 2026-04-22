中国駐米大使の謝鋒（シエ・フォン）氏が「中国のニンニクは、まさか自分が『国家安全の脅威』に指定される日が来るとは夢にも思わなかっただろう」と発言したことが話題になっている。中国メディアの観察者網が22日に伝えた。記事によると、謝氏は20日に開かれた第56回世界貿易センター協会グローバルビジネスフォーラムの開幕式での基調講演で「国家安全の境界を明確にし、経済・貿易および科学技術分野の協力を常識と理性のある