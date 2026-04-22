この記事をまとめると ■日本における新車市場でのEV販売比率はわずか1.4％と低迷している ■新型リーフと改良bZ4Xがほぼ同時期に投入された ■現時点では航続距離と価格で勝るbZ4Xが優勢だ 大幅改良で絶好調なトヨタbZ4X 日本ではエンジンを搭載しない電気自動車の車種数が少ない。そのために、乗用車市場における電気自動車の販売比率も、2025年の実績でわずか1.4％だった。このなかで目立った動きは、日産リーフが2025年10月