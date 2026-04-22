カルビーは、プロ野球全12球団の有名選手のカード2枚が付いたポテトチップス「2026 プロ野球チップス」（うすしお味）を2026年4月27日に発売する。キラカードや箔押しサイン仕様などもラインアッププロ野球シーズン開幕後の盛り上がりに合わせ、26年版の第1弾が登場。昨シーズンの熱戦を振り返り、今シーズンへの期待が膨らむようなカード全129種を揃えたという。昨シーズン、最優秀選手賞（MVP）初受賞の阪神タイガース・佐藤輝明