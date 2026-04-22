熊本地震からの復興を願い、「ワンピース 麦わらの一味の像」が熊本県内各地に建てられました。 ＜写真を見る＞熊本に立つ"麦わらの一味"10体 すべて見せます! 10か所に広がるその地を辿りながら、復興の歩みを見つめます。 モンキー・D・ルフィ「オープン！復興に向けて、出航だー！」 2018年に設置された“ルフィ像”を出発点として、「復興プロジェクト」が熊本県内各地へと広がりました。