歌手でタレントの研ナオコ（72）が22日、自身のブログを更新。美容院でカット＆カラー中に“爆笑する姿”を公開した。【写真】不思議と誘われてしまう研ナオコの“爆笑”ショットこの日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告した。続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツ