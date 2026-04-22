7月から放送されるテレビアニメ『クレバテスII−魔獣の王と偽りの勇者伝承−』より、第1期に引き続き登場し、物語の鍵を握る主要キャラクター・ナイエ（CV：黒沢ともよ）のキャラクタービジュアルが解禁された。【画像】神学校に漂う不穏な空気…『クレバデスII』キービジュアル第1期では、ボーレート軍の上位魔導士（ハイウィザード）として戦う姿が印象的だったナイエだが、第2期では教師として神学校へ潜入することになる。