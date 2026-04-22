高市早苗首相は22日、東京・九段北の靖国神社の春季例大祭に合わせ、自民党の有村治子総務会長を通じて自民総裁として私費で玉串料を納めた。この他、自民の小林鷹之政調会長、城内実日本成長戦略担当相が参拝した。例大祭期間中に高市内閣の閣僚の参拝が確認されたのは初めて。首相は21日に「内閣総理大臣高市早苗」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納している。中国や韓国に配慮し、23日までの例大祭期間中の参拝は見送る方