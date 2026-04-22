奈良市は22日、市立奈良病院でサイバー攻撃とみられる異常な通信を検知したため、救急受け入れを全面停止していると発表した。外来診療も原則として取りやめている。警察などと連携して原因を調査中で、完全復旧の時期は未定という。市によると、21日深夜、ネットワーク監視装置が異常な通信を検知。被害拡大を防ぐために、電子カルテなどのサーバーをネットワークから切り離した。