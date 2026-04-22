【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２１日、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで、米国が拿捕（だほ）したイラン船籍の貨物船に「あまり良くないものが積まれていた。おそらく中国からの贈り物だ」と述べ、中国がイランに武器を輸出していた可能性を示唆した。「贈り物」の詳細は明かさなかった。トランプ氏は、中国の習近平（シージンピン）国家主席と「非常に良い関係を築き、理解し合っていると思っていたので