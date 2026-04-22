首都圏を中心に出荷される春キャベツの収穫＝２２日、三浦市毘沙門甘くて柔らかい食感が特徴の春キャベツの出荷作業が、神奈川県三浦市内でピークを迎えている。約２ヘクタールの畑でキャベツを栽培しているマルセ（同市毘沙門）では出荷に向け３月中旬から連日、収穫作業が続く。同社の鈴木敏郎代表（３９）らは家族総出で早朝からキャベツの根元を包丁で切り取り、箱詰めしている。鈴木代表によると、ニンニクと塩、ごま油