歌手、女優中尾ミエが6月6日の80歳の誕生日に、バースデーライブ「中尾ミエ80th birthday live No Time At All〜人生もっともっと楽しまなくちゃ〜」を東京・丸の内コットンクラブで開催する。22日に発表された。歌手デビュー曲「可愛いベイビー」や、伝説の音楽番組「シャボン玉ホリデー」で披露した楽曲、出演ミュージカルからのナンバーなど、60年以上、芸能界の第一線で活躍してきた中尾の軌跡をたどるライブとなる。チケッ