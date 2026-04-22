2012年にNASAのGalaxy Evolution Mapper（宇宙進化地図）が捉えたアンドロメダ星雲。 Image : NASA/JPL-Caltech 2023年1月31日の記事を編集して再掲載しています。脈動変光星（膨張と収縮を繰り返して星の形が変わるので明るさが変化する変光星）の研究から、太陽系がある天の川銀河の境界が数千光年、アンドロメダ銀河に近づいていることがわかりました。銀河系の外縁を形成する星は200個以