星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は10月15日、「界 蔵王」を山形県・蔵王温泉に開業する。これに伴い、4月22日より予約受付を開始した。「御釜」をモチーフに設計されたルーフトップテラス蔵王エリアは、古来より山岳信仰の拠点として知られ、修行者が心身を清める場所でもあった。また蔵王温泉は、肌表面の古い角質や汚れを洗い流し、なめらかに磨き上げる性質から、古くから健やかな肌へと導く湯として親しまれてい