節約中でも無理せずおしゃれを楽しむなら、セールアイテムを上手に取り入れるのがポイント。特に春から夏への変わり目は、天候や気温に左右されにくい小物で変化をつけるのがおすすめです。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のお買い得シューズに注目。毎日コーデに使いやすい、フラットタイプの注目アイテムをピックアップしました。 華やかなデザインがコーデのアクセントにピッタ