日経平均株価や米国株が高値圏で推移する中、ニュースでは「好決算」や「金利見通し」といった“表の理由”が並ぶ。しかし実際のマーケットでは、特定銘柄への資金集中や、AIアルゴリズムによる機械的な売買が複雑に絡み合い、価格が動く場面が増えている。【こちらも】決算シーズンで見極めたい3つの論点 「AI投資」「株主還元「内需の行方」「上がっている理由はわかるが、自分の持ち株は上がらない」「急落したと思ったら