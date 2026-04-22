都内で現在開発が進められている、赤坂七丁目2番地区再開発（港区赤坂）、目黒三丁目再開発（目黒区目黒）の2事業が、いきもの共生事業推進協議会の「ABINC認証」、都市緑化機構の緑の認定「SEGES」を取得した。両事業にかかわる日鉄興和不動産が明らかにしたもので、生物にとって質の高い緑地整備や雨水の有効利用を通じた水循環への配慮などが高く評価された。【こちらも】日本橋の再開発、街区名称が「東京ミッドタウン日本橋