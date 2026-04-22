22日朝、東京・九段の靖国神社を衆議院・静岡7区選出の城内成長戦略相が参拝しました。高市内閣の閣僚で靖国神社の参拝が確認されたのは初めてのことです。靖国神社では、21日から春の例大祭が始まっていて、城内成長戦略相は午前9時ごろに参拝しました。2025年10月に高市政権が発足して以降、閣僚の靖国神社参拝が確認されたのは初めてのことです。（城内 成長戦略相）「今日の我が国の平和と安定は、 こうした方々の尊い命、これ