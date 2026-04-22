◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着馬までオークスの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセン前走で既走馬相手のデビュー戦を制したラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、荻野極騎手を背に美浦・Ｗコースで併せ馬を実施。ソフィア（３歳未勝利）を１馬身あまり追走すると、直線は内で馬なりのまま脚を伸ばし併入を果たした。タイムは６ハロン８５秒３―