はしかの感染が広がっています。全国では2026年4月12日までに累計で299人にのぼり、静岡県内でも、21日、新たに2人の感染が確認されました。厚生労働省によりますと、はしかの感染者は全国で2026年4月12日までに累計で299人にのぼり、 前年の同じ時期の3.8倍以上となっています。静岡県内でも4月13日に中部保健所管内の50代男性について、県内で2026年初めての「はしか」患者として確認されたほか、20日には、浜松市内に住む40代と