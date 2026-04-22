◆男子プロゴルフツアー前沢杯プロアマ戦（２２日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）主催者推薦でツアー５勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）、２０２３年のプロテストでトップ合格の清本美波（ジェイテクト）、ルーキーの横山翔亜（とあ）の３人の女子プロが出場する。青木は初の男子ツアー挑戦を前に「お話をいただいた時は、めちゃくちゃ悩んだ」と明かした。今季開幕前に話があり、自身の足の状態も気が