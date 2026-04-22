21日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）で、MCの千鳥・大悟が登場したお笑い芸人を絶賛した。【動画】ダイエットで10キロの減量！大悟絶賛のお笑い芸人今回は、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」と題して、るブラックマヨネーズの小杉竜一とクワバタオハラのくわばたりえの2人が登場した。くわばたは日本有数のりんごの名産地・長野県上水内郡飯綱町で相席旅。番組