男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が、23日放送日本テレビ系『THE 突破ファイル』（毎週木曜後7：00）に出演。さまざまなシチュエーションでピンチの突破に挑む「草薙バイト」の再現ドラマに登場し、白熱の演技をみせる。【番組カット】スタジオ初登場！爽やかな笑顔をみせる細田佳央太今回、増子が演じるのは、清掃バイト。昨今急増しているバッテリー火災の現場から、取り残されてしまった子どもたちを