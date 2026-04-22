7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされることが決定した。【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTS入隊前に最後のライブを行った特別な場所で、BTSがデビュー記念日に贈るステージを映画館でリアルタイムに体感できる。さらに、ARMY（BTSファンの呼称）必見の予告映像も到着した。BTSが20