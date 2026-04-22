東京・渋谷区で、酒に酔ってバーの男性従業員の顔を殴るなどして警視庁に逮捕された15人制ラグビーの社会人トップリーグのチーム、「NECグリーンロケッツ東葛」に所属していた男性（36）について、東京地検はきょう（22日）付で不起訴処分としました。東京地検は「犯行後の状況を踏まえて、不起訴処分とした」としています。