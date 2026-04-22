参議院自民党は少数与党のなかでも憲法改正の実現に向けた機運を高めるため松山参院会長らを中心に議員連盟を立ち上げました。【映像】憲法改正へ「一つの大きな突破口」自民党が新議連設立自民・麻生副総裁「設立されたこの議員連盟と連携をし、高市総裁が党大会で述べられたように憲法改正の実現を目指したいと」「憲法改正実現議連」の設立総会には、高市総理に代わり麻生副総裁が出席しました。高市総理が1年以内の憲法