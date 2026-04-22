靖国神社の春の例大祭にあわせて、城内成長戦略担当大臣や与野党の国会議員らが参拝しています。【映像】靖国神社に議員ら126人参拝 会長は総裁の“玉串料”携えて城内成長戦略担当大臣「英霊の御霊に対しまして尊崇の念をもって感謝の誠を捧げてまいりました」また、「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」も、集団で参拝しました。自民党や日本維新の会、国民民主党、参政党の議員らあわせて126人です。一方、自民党