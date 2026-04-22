乳がんの治療中に活動を再開した歌手の石原詢子さんが、四国ツアーを無事に終えたことを自身のインスタグラムで報告しました。【写真を見る】【 石原詢子 】乳がん治療と並行し3日間の四国ツアー完遂「身体中の細胞が頑張ってる」不安を乗り越え掴んだ自信石原さんは昨年末に乳がんの手術を受け、今年2月下旬から抗がん剤（化学療法）による治療を進めています。4月初めには抗がん剤の副作用による喉の違和感でコンサートへの出