東京・足立区で地下に水道管を新設するためのトンネルに土砂が流れ込みました。道路が陥没する恐れがあり、周辺では交通規制が行われています。【映像】現場の様子都などによりますと、きのう足立区鹿浜の都道で、水道管を新設するために地下30メートルの地点でトンネルを掘る工事をしていたところ、突然、土砂が流れ込んできたということです。道路が陥没する恐れがあるということで、きのう夜から周辺の道路を交通規制して