エヴァンゲリオンの新アトラクションの記念式典に登壇したハウステンボスの高村耕太郎社長（中央右）と高橋洋子さん（同左）＝22日午後、長崎県佐世保市長崎県佐世保市のハウステンボスは22日、人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした屋内アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド―8K―」を報道陣に公開した。敵の「使徒」と戦う映像と座席や音響が連動し、臨場感を味わえるのが特徴だ。24日に開業する。アトラク