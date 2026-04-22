財務省は２２日、全国の財務局の調査結果をまとめた４月の管内経済情勢報告を発表した。景気の総括判断は１月の前回報告から据え置いた。「緩やかに回復しつつある」との表現を維持し、「中東情勢の影響を注視する必要がある」との文言を付け加えた。報告は四半期ごとに公表されている。４月の報告は、各財務局が３月上旬から４月下旬に企業への聞き取りを行った。地域別の景気の総括判断も、全１１地域で前回報告から据え置