兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」で俳優の前田航基（27）が22日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「BLUE LABEL」に所属すると発表した。「ご報告」と題し、「いつも応援頂きありがとうございます。この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました」と報告。「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたし