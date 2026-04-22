大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）が２２日、府庁での定例会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆した事故をめぐり「辺野古で起きた事故について、この市民団体と研修旅行、修学旅行などで関わった事例がないかということについて調査をいたします。事故を起こした団体とどのような関わりがあるか、直接調査をする」と言及。府内の公立、私立高校を対象に、船を運航していた市民団体を修学旅行などで活用していないか、