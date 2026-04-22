4月10日未明、十日町市で住宅1棟を焼く火事があり焼け跡から身元不明の1人の遺体が発見されました。その後の警察の捜査で22日、遺体は火元の家に住む46歳の男性と判明しました。死因は焼死ということです。火事があったのは十日町市川治の木造一部2階建て住宅で、10日午前0時すぎ近くに住む人から「火が出ている」と消防に通報がありました。火事はおよそ3時間後に鎮火しましたが、2階建ての住宅1棟が全焼し約256平方メート