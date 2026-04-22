県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル165円80銭で先週から1円余り、値上がりしました。値上がりは約1か月ぶりです。20日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週から1円20銭上がって1リットル165円80銭でした。石油元売り各社への政府の補助金の減額もあり、約1か月ぶりに上昇に転じました。価格を調査している石油情報センターは、「中東情勢の変化で原油価格が上下しても、