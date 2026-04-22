山本のピッチングはロバーツ監督も評価していた(C)Getty Images流石の修正力だ。現地時間4月21日、ドジャースの山本由伸は敵地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回6安打3失点、7奪三振2四球で開幕5試合連続クオリティスタート（QS）を達成。チームが1-3で敗れ、今季2敗目を喫したが、安定感のあるマウンド捌きで簡単には崩れなかった。これで防御率2.48だ。【動画】大谷翔平、執念の内野安打！53試合連続出塁達成シーンをチェック