サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で３児のママ、タレント・丸高愛実が夫婦でトレーニングする姿が反響を呼んでいる。丸高は２２日に更新したインスタグラムで「ｐａｒｔ５足の臭い嗅ぐな＃柿谷夫婦＃夫婦トレーニング＃夫婦チャレンジ」とつづると、夫を補助役に逆立ちし、腹筋を使い上体を起こすトレーニング動画をアップ。動作の途中、柿谷が丸高の足の裏を顔に当てるようなシーンがあり、ツッコミのコメン